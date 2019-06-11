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РИА Новости
Культура

Фильм с Джулианной Мур откроет кинофестиваль в Карловых Варах

Вчера, 16:49
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Американская актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Международный кинофестиваль в Карловых Варах откроется фильмом "После свадьбы" с Джулианной Мур и Мишель Уильямс в главных ролях, сообщает издание THR.
Картина "После свадьбы" - ремейк датского фильма 2006 года, который переснял муж Джулианны Мур режиссер Барт Фрейндлих. Сюжет нового фильма разворачивается вокруг Изабель (Мишель Уильямс), которая много лет жила в Индии и работала управляющей в бедном детском доме. Учреждению не хватало денег, и Изабель пришлось вернуться на родину в США, чтобы встретиться с Терезой Янг (Джулианна Мур) – успешной бизнес-леди. Янг обещает помочь Изабель крупной суммой денег, однако задерживает ее. У Терезы свои тайны.
В Карловых Варах оскароносная Джулианна Мур не только представит фильм "После свадьбы", но и получит награду – "Хрустальный глобус" за "выдающийся вклад в мировое кино" на церемонии закрытия.
Кинофестиваль в Карловых Варах откроется 28 июня и продлится до 6 июля.
Актриса Джулианна Мур. Архивное фото
30 марта 2015, 12:09Туризм
Власти Турции отказались от услуг Джулианны Мур в продвижении туризмаАгентство, выигравшее тендер на продвижение в мире Турции как туристического направления, сняло рекламный фильм с участием Мур, в котором она вспоминает путешествия в Турцию во время своего детства. Фильм не удовлетворил турецкий Минкульт.
310000
КультураДжулианна Мур (Джули Смит)Карловы Вары
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