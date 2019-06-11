Фильм с Джулианной Мур откроет кинофестиваль в Карловых Варах

Картина "После свадьбы" - ремейк датского фильма 2006 года, который переснял муж Джулианны Мур режиссер Барт Фрейндлих. Сюжет нового фильма разворачивается вокруг Изабель (Мишель Уильямс), которая много лет жила в Индии и работала управляющей в бедном детском доме. Учреждению не хватало денег, и Изабель пришлось вернуться на родину в США, чтобы встретиться с Терезой Янг (Джулианна Мур) – успешной бизнес-леди. Янг обещает помочь Изабель крупной суммой денег, однако задерживает ее. У Терезы свои тайны.