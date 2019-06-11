Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T16:40Z
https://ria.ru/20190611/1555491939.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/24/1555142429_0:438:2850:2041_1036x0_80_0_0_18d9d3bae492984ae7d77cd677570d43.jpg
РИА Новости

Group-IB назвала голосовавшие за Абрамову в финале шоу "Голос.Дети" регионы

Вчера, 16:40
1650
© РИА Новости / Александр ПолегенькоМикелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму
Микелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей Детская Новая волна-2019 в международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Микелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 100% участвовавших в голосовании зрителей из Башкирии, Курска и Ульяновской области отдали свои голоса в финале шоу "Голос.Дети" за Микеллу Абрамову, говорится в сообщении компании Group-IB.
"В распределении по регионам видны отклонения в процентном соотношении голосов, отданных за участника 07. Особенно ярко это выражено в Башкирии - 97%, Курске - 96% и Ульяновской области - 95%", - говорится в сообщении.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
Вчера, 15:45
Group-IB выявила новые аномалии при голосовании на шоу "Голос.Дети"
Компания отмечает, что если традиционно лидерами по активности голосования были Москва и Санкт-Петербург, на этот раз расстановка сил изменилась.
Учитывая все типы голосов, отданных в рамках финала и суперфинала шестого сезона шоу "Голос.Дети", топ-10 наиболее активно голосовавших регионов составили: Москва (71 тысяча), Башкирия (35 тысяч), Санкт-Петербург (29 тысяч), Курская область (12 тысяч), Татарстан (7 тысяч), по 6 тысяч голосов отдали Краснодарский край, Ростовская и Ульяновская области, а также по 4 тысячи голосов – Воронеж и Самара.
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной Group-IB, которая выявила накрутку голосов. В итоге конфликтная ситуация разрешилась благополучно - все девять финалистов проекта были объявлены победителями и награждены денежным призом в 1 миллион рублей.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
8 июня, 03:27
Эрнст рассказал о судьбе шоу "Голос. Дети"
042006
Обсудить 1
Вокальный конкурс "Голос. Дети"Шоу "Голос"Group-IBРоссияОбщество
Рекомендуем
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
Group-IB выявила новые аномалии при голосовании на шоу "Голос.Дети"
РИА
Новости
У берегов Крыма обнаружили донную магнитную мину весом в тонну
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Владимир Гутенев
Депутат раскритиковал идею о сокращении рабочей недели
Лента
новостей
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
В Демпартии Молдавии прокомментировали заявление о письме Плахотнюка
Владислав Рябухин
Вступившийся за девушку уралец не обжаловал замену наказания на колонию
Журналист Иван Голунов в суде
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Колокольцев прокомментировал дело журналиста Голунова
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией
Российские солдаты патрулируют периметр удерживаемого аэропорта Слатина в Приштине
Бывший глава российских ВДВ рассказал о подготовке марш-броска на Приштину
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
Group-IB подтвердила накрутку голосов на шоу "Голос.Дети"
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
В Group‐IB рассказали подробности накрутки голосов на шоу "Голос. Дети"
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
В Совфеде прокомментировали решение МВД по делу Голунова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой
Москалькова прокомментировала решение Зеленского о заменах в Минской группе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Лента новостейМолния