Group-IB назвала голосовавшие за Абрамову в финале шоу "Голос.Дети" регионы

Микелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму. Архивное фото

Микелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 100% участвовавших в голосовании зрителей из Башкирии, Курска и Ульяновской области отдали свои голоса в финале шоу "Голос.Дети" за Микеллу Абрамову, говорится в сообщении компании Group-IB.

"В распределении по регионам видны отклонения в процентном соотношении голосов, отданных за участника 07. Особенно ярко это выражено в Башкирии - 97%, Курске - 96% и Ульяновской области - 95%", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что если традиционно лидерами по активности голосования были Москва и Санкт-Петербург, на этот раз расстановка сил изменилась.

Учитывая все типы голосов, отданных в рамках финала и суперфинала шестого сезона шоу "Голос.Дети", топ-10 наиболее активно голосовавших регионов составили: Москва (71 тысяча), Башкирия (35 тысяч), Санкт-Петербург (29 тысяч), Курская область (12 тысяч), Татарстан (7 тысяч), по 6 тысяч голосов отдали Краснодарский край, Ростовская и Ульяновская области, а также по 4 тысячи голосов – Воронеж и Самара.