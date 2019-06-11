Минобороны Британии: истребители в Эстонии сопровождали российские "Ан"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Британские истребители Typhoon, базирующиеся на эстонской базе Эмари, сопроводили два российских военно-транспортных самолета, которые приблизились к воздушному пространству Эстонии, сообщило минобороны Великобритании.

В заявлении говорится, что истребители в понедельник, 10 июня вылетели для сопровождения российского Ан-24, который со стороны юга пролетал в международном воздушном пространстве рядом с границей воздушного пространства Эстонии. "Приблизительно через десять минут, нам была поставлена новая задача: сопровождать Ан-26, который двигался по тому же маршруту", - доложили британские военные.

В коммюнике говорится, что обе задачи были выполнены в штатном режиме без какой-либо угрозы безопасности.

Отмечается, что, начиная с 3 мая, когда Великобритания сменила Германию для патрулирования воздушного пространства Балтии, британские истребители уже шесть раз выполняли задачи по сопровождению.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский Военно-морской флот начал следить за начавшимися в Балтийском море учениями НАТО. В назначенных районах организовано дежурство двух корабельных ракетно-ударных групп, корабельной поисковой ударной группы, самолетов морской авиации, а также береговых ракетных комплексов "Бастион".