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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Демпартии Молдавии прокомментировали заявление о письме Плахотнюка

Вчера, 16:37
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Слова о предложенной социалистам главой ДПМ Владимиром Плахотнюком сделке должны быть доказаны, заявил вице-председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип
Ранее спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Козак подтвердил, что лидер Плахотнюк хотел заключить тайные соглашения с Партией социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) и сменить внешнеполитический курс страны. Плахотнюк и Козак встречались в Кишиневе 3 июня. По словам вице-премьера, тогда лидер Демпартии передал ему предложения об условиях создания коалиции с партией социалистов, которые предполагали урегулирование приднестровского конфликта на основе федерализации.
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"Я думаю, что заявления, которые делают одни или другие, нуждаются в доказательствах", - заявил Филип в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию про сделку.
Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииПавел ФилипВладимир ПлахотнюкМолдавияРоссияВ мире
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