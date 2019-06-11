Депутат раскритиковал идею о сокращении рабочей недели

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Властям РФ необходимо повышать зарплаты в стране, а не сокращать рабочую неделю, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.
"Я к этому отношусь отрицательно. Считаю, что по сравнению с другими странами у нас очень много различных праздников, выходных дней, достаточно большой отпуск и очень весомые социальные гарантии, особенно, что касается декретных отпусков, отпусков по уходу за ребенком. На мой взгляд, необходимо социальные гарантии реализовывать не через сокращение рабочего времени фактического, а через увеличение минимальных зарплат, синхронное с повышением производительности труда повышение зарплаты", - прокомментировал Гутенев.
Он напомнил, что уже есть нацпроект по повышению производительности труда. Также он обратил внимание, что некоторые экономисты говорят о необходимости упрощения въезда в страну из-за недостатка рабочей силы в РФ. "Получается, с одной стороны, мы говорим о том, что необходимы дополнительные рабочие руки и готовы к либерализации въезда в Россию трудовых ресурсов. С другой стороны, мы говорим, что готовы за меньшую продолжительность рабочего времени платить ту же самую зарплату, что и сейчас. Речь ведь не идет о сокращении зарплат", - заметил первый зампред думского комитета.
По его словам, необходимо также учитывать, что деньги, которые "мы будем приезжим платить, условно говоря, за тот дополнительный день, который мы предоставим нашим гражданам, не будут работать на нашу экономику". "Было бы целесообразнее, поскольку для бюджета это одинаковые затраты, увеличить пропорционально зарплату, поскольку это оставит деньги в экономике и сформирует потребительский спрос, что позволит увеличить темпы роста национальной экономики", - полагает Гутенев.