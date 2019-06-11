Депутат раскритиковал идею о сокращении рабочей недели

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Властям РФ необходимо повышать зарплаты в стране, а не сокращать рабочую неделю, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.

"Я к этому отношусь отрицательно. Считаю, что по сравнению с другими странами у нас очень много различных праздников, выходных дней, достаточно большой отпуск и очень весомые социальные гарантии, особенно, что касается декретных отпусков, отпусков по уходу за ребенком. На мой взгляд, необходимо социальные гарантии реализовывать не через сокращение рабочего времени фактического, а через увеличение минимальных зарплат, синхронное с повышением производительности труда повышение зарплаты", - прокомментировал Гутенев.

Он напомнил, что уже есть нацпроект по повышению производительности труда. Также он обратил внимание, что некоторые экономисты говорят о необходимости упрощения въезда в страну из-за недостатка рабочей силы в РФ. "Получается, с одной стороны, мы говорим о том, что необходимы дополнительные рабочие руки и готовы к либерализации въезда в Россию трудовых ресурсов. С другой стороны, мы говорим, что готовы за меньшую продолжительность рабочего времени платить ту же самую зарплату, что и сейчас. Речь ведь не идет о сокращении зарплат", - заметил первый зампред думского комитета.