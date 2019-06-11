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РИА Новости

Летчики ВМФ отработали удары по кораблям на фоне учений НАТО на Балтике

Вчера, 16:29
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© Фото : Japan Ministry of DefenseТактический фронтовой бомбардировщик Су-24
Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24
© Фото : Japan Ministry of Defense
Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лётчики морской авиации Балтийского флота на бомбардировщиках Су-24 отработали условное нанесение ударов по надводным целям в морских полигонах Балтики на фоне учений НАТО в Балтийском море, сообщили во вторник в пресс-службе Западного военного округа.
"Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника", - сказали в пресс-службе ЗВО.
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10 июня, 15:03
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В общей сложности в плановых тренировках было задействовано более десяти самолетов соединения морской авиации Балтийского флота.
Как уточнили в пресс-службе, тренировки проходят на фоне стартовавшего в воскресенье в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019. В них принимают участие 18 стран-членов альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тысяч военнослужащих.
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Балтийский флот ВМФ РоссииСу-24НАТОБезопасность
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