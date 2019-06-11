Летчики ВМФ отработали удары по кораблям на фоне учений НАТО на Балтике

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лётчики морской авиации Балтийского флота на бомбардировщиках Су-24 отработали условное нанесение ударов по надводным целям в морских полигонах Балтики на фоне учений НАТО в Балтийском море, сообщили во вторник в пресс-службе Западного военного округа.

"Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника", - сказали в пресс-службе ЗВО.

В общей сложности в плановых тренировках было задействовано более десяти самолетов соединения морской авиации Балтийского флота.