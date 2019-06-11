Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T16:29Z
https://ria.ru/20190611/1555491562.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

У берегов Крыма обнаружили донную магнитную мину весом в тонну

Вчера, 16:29
2300
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, один из которых – донная мина весом в одну тонну, обнаружены у восточного побережья Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
В частности, мина обнаружена в районе поселка Орджоникидзе.
"В поселке Орджоникидзе на расстоянии 100 метров от берега был обнаружен взрывоопасный предмет, предположительно ФАБ-250. Впоследствии, при проведении дополнительного обследования акватории, на расстоянии около 200 метров от берега обнаружен предмет, идентифицированный как авиационная магнитная донная мина весом 1000 килограммов. Боеприпас находится на глубине 9 метров", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, на месте работает пиротехническая группа.
16 мая, 17:23
В Москве при земляных работах нашли снаряд времен войны
21121003
Обсудить 1
КрымПроисшествия
Рекомендуем
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вашингтон снял ограничения на наступательные операции в киберсфере
РИА
Новости
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24
Летчики ВМФ отработали удары по кораблям на фоне учений НАТО на Балтике
Лента
новостей
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией
Владислав Рябухин
Вступившийся за девушку уралец не обжаловал замену наказания на колонию
Журналист Иван Голунов в суде
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Российские солдаты патрулируют периметр удерживаемого аэропорта Слатина в Приштине
Бывший глава российских ВДВ рассказал о подготовке марш-броска на Приштину
Операция по задержанию браконьеров в заповеднике Большехехцирский ФГБУ Заповедное Приамурье
В Хабаровском крае браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
В Демпартии Молдавии прокомментировали заявление о письме Плахотнюка
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Колокольцев попросит уволить двух генералов полиции из-за дела Голунова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Лента новостейМолния