У берегов Крыма обнаружили донную магнитную мину весом в тонну

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, один из которых – донная мина весом в одну тонну, обнаружены у восточного побережья Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

"В поселке Орджоникидзе на расстоянии 100 метров от берега был обнаружен взрывоопасный предмет, предположительно ФАБ-250. Впоследствии, при проведении дополнительного обследования акватории, на расстоянии около 200 метров от берега обнаружен предмет, идентифицированный как авиационная магнитная донная мина весом 1000 килограммов. Боеприпас находится на глубине 9 метров", - сказал журналистам Шахов.