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РИА Новости

Зеленский в ближайшее время внесет в Раду кандидатуры глав Минобороны и СБУ

Вчера, 16:26
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoИнаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Верховную раду представления на назначение новых министра обороны и главы Службы безопасности, сообщил во вторник на брифинге заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
"Я думаю, это будет в ближайшее время сделано", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос, когда президент внесет кандидатуры на пост министра обороны и главы СБУ. Трансляцию вело агентство УНН.
На прошлой неделе Рада отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны страны Степана Полторака и главу СБ Украины Василия Грицака. После этого она приступила к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса, из-за большого количества поправок к нему это процесс может растянуться на недели. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до 12 июля.
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