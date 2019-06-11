Зеленский в ближайшее время внесет в Раду кандидатуры глав Минобороны и СБУ

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Верховную раду представления на назначение новых министра обороны и главы Службы безопасности, сообщил во вторник на брифинге заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

На прошлой неделе Рада отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны страны Степана Полторака и главу СБ Украины Василия Грицака. После этого она приступила к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса, из-за большого количества поправок к нему это процесс может растянуться на недели. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до 12 июля.