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РИА Новости

В Уфе арестовали на два месяца мужчину, стрелявшего из ружья у автовокзала

Вчера, 16:26
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© Фото : СУСК РФ по Республике БашкортостанНа месте стрельбы у Южного автовокзала Уфы. 9 июня 2019
На месте стрельбы у Южного автовокзала Уфы. 9 июня 2019
© Фото : СУСК РФ по Республике Башкортостан
На месте стрельбы у Южного автовокзала Уфы. 9 июня 2019
УФА, 11 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд на два месяца арестовал жителя Уфимского района, стрелявшего из охотничьего ружья в мужчину и женщину у автовокзала Уфы, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.
Ранее башкирская полиция сообщила, что у остановки в районе уфимского автовокзала "Южный", 25-летний житель Уфимского района выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку "Лады Приоры". В результате 25-летний водитель погиб, 24-летняя пассажирка в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована. Следователи считают, что конфликт произошёл из-за денежного долга.
На месте стрельбы у Южного автовокзала Уфы. 9 июня 2019
Вчера, 13:25
В Уфе просят наградить акушерку за помощь женщине, раненной при стрельбе
"В отношении 24-летнего обвиняемого в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.
"Назначен ряд экспертных исследований, допрашиваются свидетели, изучаются личности обвиняемого и потерпевших, в отношении обвиняемого планируется проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы", - сообщает башкирский следком.
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