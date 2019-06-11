В Уфе арестовали на два месяца мужчину, стрелявшего из ружья у автовокзала

На месте стрельбы у Южного автовокзала Уфы. 9 июня 2019

На месте стрельбы у Южного автовокзала Уфы. 9 июня 2019

© Фото : СУСК РФ по Республике Башкортостан На месте стрельбы у Южного автовокзала Уфы. 9 июня 2019

УФА, 11 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд на два месяца арестовал жителя Уфимского района, стрелявшего из охотничьего ружья в мужчину и женщину у автовокзала Уфы, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

Ранее башкирская полиция сообщила, что у остановки в районе уфимского автовокзала "Южный", 25-летний житель Уфимского района выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку "Лады Приоры". В результате 25-летний водитель погиб, 24-летняя пассажирка в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована. Следователи считают, что конфликт произошёл из-за денежного долга.

"В отношении 24-летнего обвиняемого в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.