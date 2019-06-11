В ДНР передали материалы об обстрелах со стороны силовиков в прокуратуру

ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики передало материалы о фактах обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков в прокуратуру для возбуждения уголовных дел, заявил замначальника ведомства Эдуард Басурин.
Он пояснил, что по территории ДНР за минувшие сутки силовики выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 92 мины калибром 120 и 82 миллиметра.
"Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников", - сказал журналистам Басурин.