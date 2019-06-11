Путин на полях СВМДА в Душанбе встретится с президентом Таджикистана

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В субботу на полях саммита СВМДА состоится встреча президента РФ с президентом Таджикистана", - сказал Ушаков.
По его словам, в ходе встречи лидеры обменяются мнениями по широкому спектру тем двусторонней повестки дня, а также по актуальным региональным вопросам.