Первый канал учтет итоги проверки голосования на шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Данные окончательного отчета Group-IB по проверке финала 6-го сезона шоу "Голос.Дети" подтверждают справедливость принятых ранее Первым каналом решений, вся информация будет изучена и учтена в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу, заявили РИА Новости в пресс-службе Первого канала.
"Мы признательны Group-IB за неоценимую помощь в установлении истины в ситуации вокруг финала 6-го сезона проекта "Голос.Дети". Данные окончательного отчета уточняют промежуточные результаты проверки и подтверждают справедливость принятых решений. Вся информация будет изучена и учтена в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу", - сказали в пресс-службе.
Международная компания Group-IB завершила проверку итогов голосования на шоу "Голос.Дети", специалисты подтвердили выводы об использовании накруток голосов, говорится в сообщении компании. В частности, эксперты обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов в пользу участника "Голос.Дети" Микеллы Абрамовой. По данным компании, суммарно с этих номеров поступило более 41 тысячи голосов. В накрутке участвовало 33 175 звонков из Башкортостана, 8 216 СМС из Ленинградской области.
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB, которая выявила накрутку голосов. В итоге конфликтная ситуация разрешилась благополучно - все девять финалистов проекта были объявлены победителями и награждены денежным призом в 1 миллион рублей.