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РИА Новости

Ушаков рассказал, чему будет посвящена декларация по итогам саммита ШОС

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бишкекская декларация по итогам саммита ШОС отразит подходы стран к дальнейшему развитию организации, и особое внимание будет уделено региональным и международным проблемам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам", - рассказал Ушаков журналистам.
Он также отметил, что стороны планируют принять ряд других документов. В частности, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области средств массовой информации, концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожную карту дальнейших действий контактной группы "ШОС - Афганистан", а также меморандумы о взаимопонимании ШОС со Всемирной туристской организацией, Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.
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