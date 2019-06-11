Ушаков рассказал, чему будет посвящена декларация по итогам саммита ШОС

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бишкекская декларация по итогам саммита ШОС отразит подходы стран к дальнейшему развитию организации, и особое внимание будет уделено региональным и международным проблемам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам", - рассказал Ушаков журналистам.

Он также отметил, что стороны планируют принять ряд других документов. В частности, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области средств массовой информации, концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожную карту дальнейших действий контактной группы "ШОС - Афганистан", а также меморандумы о взаимопонимании ШОС со Всемирной туристской организацией, Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.