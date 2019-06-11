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РИА Новости

Юрист пояснила, что должно измениться для четырехдневной рабочей недели

Вчера, 16:22
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России помимо изменений в трудовое законодательство, потребует решения вопроса о сохранении зарплат, заявила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.
Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. Медведев в своем выступлении упомянул, в частности, что столетие назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил в результате впечатляющий рост производительности труда.
"В настоящее время Трудовым кодексом Российской Федерации установлена норма продолжительности рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. На сокращенную продолжительность рабочего времени могут рассчитывать только работники в возрасте до восемнадцати лет; работники, являющиеся инвалидами I или II группы; работники, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным (3 или 4 степени) или опасным", - напомнила Свечникова.
По ее словам, для введения четырехдневной рабочей недели потребуются изменения в трудовое законодательство в части норматива и режима рабочего времени. Сегодня режим предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями, шестидневную рабочую неделю с одним выходным днем, рабочую неделю с предоставлением выходных дней по скользящему графику, либо неполную рабочую неделю.
"В случае перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю важно учитывать сохранение зарплат, это задача представляется более важной, чем увеличение выходных дней для отдыха работников", - подчеркнула собеседница агентства.
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