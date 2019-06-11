Юрист пояснила, что должно измениться для четырехдневной рабочей недели

"В настоящее время Трудовым кодексом Российской Федерации установлена норма продолжительности рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. На сокращенную продолжительность рабочего времени могут рассчитывать только работники в возрасте до восемнадцати лет; работники, являющиеся инвалидами I или II группы; работники, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным (3 или 4 степени) или опасным", - напомнила Свечникова.