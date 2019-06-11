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РИА Новости

В Московской области электропоезд сошел с рельсов

Вчера, 16:13
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Колесная пара электропоезда сошла с рельсов во вторник днем в городском округе Воскресенск Московской области, задержано движение одного поезда, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В 14.25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о сходе с рельс первой колесной пары электропоезда между станциями Конобеево-Трофимово", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что железнодорожное полотно в результате ЧП не пострадало. На место происшествия направлен восстановительный поезд из Воскресенска.
"Задержан один электропоезд. Пострадавших нет", - информирует МЧС.
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