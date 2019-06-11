В Московской области электропоезд сошел с рельсов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Колесная пара электропоезда сошла с рельсов во вторник днем в городском округе Воскресенск Московской области, задержано движение одного поезда, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"В 14.25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о сходе с рельс первой колесной пары электропоезда между станциями Конобеево-Трофимово", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что железнодорожное полотно в результате ЧП не пострадало. На место происшествия направлен восстановительный поезд из Воскресенска.