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РИА Новости

Эксперт прокомментировал немецкий рейтинг самых красивых русских имен

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДевушка с российским флагом
Девушка с российским флагом
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Девушка с российским флагом. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авторы немецкого рейтинга самых красивых русских имен для детей выбирали имена, которые они сами употребляют и привычнее для их слуха, считает директор информационно-исследовательского центра "История фамилии" Владимир Максимов.
Ранее немецкий журнал Wunderweib опубликовал рейтинг самых красивых русских имен для детей. По мнению издания, девочкам больше всего подходят имена Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория, а мальчикам — Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита.
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"Во-первых, там (в рейтинге - Прим. ред.) традиционные имена, христианские. Многие из тех имен, которые они выбрали, присутствуют и у них в каких-то формах: Николай - Николаус и так далее, то есть это им привычные имена. Если смотреть на женские имена там, то это тоже традиционная форма женских таких имен для европейских народов, для германоязычных, англоязычных - в общем-то то, что они у себя с удовольствием использовали. И, наверняка, многие из этих имен они у себя используют, то, что им на слух понравилось и привычно. Там нет никаких имен экзотических и по нашим представлениям, древнерусских, например, а они довольно короткие, без громоздких имен каких-то", - сказал РИА Новости Максимов.
По его словам, эти имена лидируют из-за того, что эти имена им просто ближе по тому типу, которые они сами употребляют.
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Отвечая на вопрос, действительно ли эти имена самые красивые в России, Максимов ответил: "Нет, вы знаете, о вкусах не спорят, какие-то единые правила отношения к именам, которые пытаются навязать в последние годы частыми публикациями по семантике и прочему - это глупость".
"В каждом диалекте есть какие-то традиции языковые, в каждой семьей есть какие-то традиции именования. Самые популярные и самые любимые, статистика и эмоциональное восприятие - это разные вещи", - заключил эксперт.
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