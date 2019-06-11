Эксперт прокомментировал немецкий рейтинг самых красивых русских имен

"Во-первых, там (в рейтинге - Прим. ред.) традиционные имена, христианские. Многие из тех имен, которые они выбрали, присутствуют и у них в каких-то формах: Николай - Николаус и так далее, то есть это им привычные имена. Если смотреть на женские имена там, то это тоже традиционная форма женских таких имен для европейских народов, для германоязычных, англоязычных - в общем-то то, что они у себя с удовольствием использовали. И, наверняка, многие из этих имен они у себя используют, то, что им на слух понравилось и привычно. Там нет никаких имен экзотических и по нашим представлениям, древнерусских, например, а они довольно короткие, без громоздких имен каких-то", - сказал РИА Новости Максимов.