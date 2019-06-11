Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Немецкий журнал Немецкий журнал Wunderweib опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.

По словам автора, Россия — это очаровательная страна с богатой историей, поэтому ничего удивительного в том, что русские имена красиво звучат, нет.

Так, самыми красивыми мужскими именами, по мнению автора, стали Алексей, Николай, Максим, Вадим, Никита. А в списке самых красивых женских имен оказались Алина, Полина, Дарья, Мила, Виктория.

Самые популярные в России имена

RT составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России.

По данным региональных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016-2018 годы, самым распространенным именем в стране стал Артем. Так чаще всего называли мальчиков в 34 регионах.

На втором месте — Александр. Это имя лидирует в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Новорожденных девочек чаще всего называли именем София — 21 регион, среди которых Москва, Якутия, Мурманская область. В тройке — Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять).

Что движет родителями

Родители новорожденных в России, решающие вопрос выбора имени для ребенка, могут находиться под влиянием религиозных мотивов и национальных традиций, жизненных обстоятельств или собственных предубеждений и желаний - иногда что-то из этого может стать причиной выбора необычного по сегодняшним меркам имени.

Об этом РИА Новости рассказал кандидат филологических наук, директор исследовательского центра "История фамилии" Владимир Максимов.

Анализируя данные столичного ведомства, Максимов отметил, что имятворчество в России находится почти на том же уровне, что и последние 25 лет.

Эксперт пояснил РИА Новости, что в начале 90-х годов в стране действительно был всплеск интереса к именам, пришедшим к народам России вместе с религиями.

Самые необычные имена

Московское управление ЗАГС поделилось самыми необычными именами, которыми жители столицы называли детей в 2017 году, в их число вошли имена Искра, Исидора, Франклин и Форвард, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.