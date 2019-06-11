Роспотребнадзор усилил контроль за микроклиматом в метро Москвы из-за жары

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московское управление Роспотребнадзора усилило контроль за параметрами микроклимата в вагонах и на станциях московского метрополитена из-за жаркой погоды, сообщается на официальном сайте ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве в связи с жарой в городе усилен контроль за параметрами микроклимата в пассажирских салонах вагонов и на станциях Московского метрополитена", - говорится в сообщении.
В ходе проверок Роспотребнадзор выяснил, что ГУП "Московский метрополитен" делает все необходимое для поддержания микроклимата на станциях и в вагонах метро, производится своевременное обслуживание систем кондиционирования и вентиляционных установок.
Также отмечается, что ночью для естественного проветривания открывают входные двери в вестибюлях станций метро, увеличено количество влажных уборок.
Отмечается, что в случае установления температуры воздуха на станциях выше 28 градусов в течение полутора часов руководством Московского метрополитена организована бесплатная раздача бутилированной питьевой воды ёмкостью 0,5 литра по обращению пассажиров.