Роспотребнадзор усилил контроль за микроклиматом в метро Москвы из-за жары

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московское управление Роспотребнадзора усилило контроль за параметрами микроклимата в вагонах и на станциях московского метрополитена из-за жаркой погоды, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве в связи с жарой в городе усилен контроль за параметрами микроклимата в пассажирских салонах вагонов и на станциях Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

В ходе проверок Роспотребнадзор выяснил, что ГУП "Московский метрополитен" делает все необходимое для поддержания микроклимата на станциях и в вагонах метро, производится своевременное обслуживание систем кондиционирования и вентиляционных установок.

Также отмечается, что ночью для естественного проветривания открывают входные двери в вестибюлях станций метро, увеличено количество влажных уборок.