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РИА Новости

Ученые выяснили, почему жирная пища заставляет нас переедать

Вчера, 16:12
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© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирением
Мужчина, страдающий ожирением
© Depositphotos / mostockfootage
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Молекулярные биологи открыли в кишечнике человека и мышей особые рецепторы, мешающие выработке гормонов насыщения при приеме жирной или сладкой пищи. Их блокировка поможет предотвратить развитие ожирения, пишут ученые в журнале Frontiers in Physiology.

"Если мы создадим препарат, который заблокирует работу каннабиноидных рецепторов и не позволит им мешать выделению белковых сигналов сытости, то тогда мы сделаем большой шаг к решению проблемы, поразившей миллионы людей по всей Земле", — заявил Николас ди Патрицио (Nicholas DiPatricio) из университета Калифорнии в Риверсайде (США).

В последние несколько лет ученые находят все больше признаков того, что ожирение и связанные с ним проблемы с метаболизмом развиваются не только по генетическим причинам или при наличии проблем с силой воли у тучных людей, но и из-за того, что употребление такой пищи меняет работу мозга.
К примеру, несколько лет назад биологи выяснили, что высококалорийная пища нарушает нормальную работу гена, управляющего активностью клеток в центре насыщения в мозге мышей. Позже они обнаружили, что толстые люди обладают необычно высокой чувствительностью к вкусу пищи и считают сладкую еду более вкусной, чем остальные люди, из-за изменений в работе их вкусовых рецепторов и коры мозга.
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Ученые объяснили, почему западная диета ведет к ожирениюГамбургеры, стейки и прочие блюда западной кухни заставляют человека толстеть и переедать из-за того, что действуют подобно марихуане на рецепторы в мозге, управляющие энергетическим балансом тела.
Два года назад ди Патрицио и его коллеги открыли еще одну подобную закономерность, экспериментируя на крысах, которые употребляли огромные количества сахаров и жиров на протяжении нескольких месяцев.
Наблюдая за грызунами, ученые заметили, что они начали все больше и больше есть, что ускорило набор массы и неожиданно быстро привело к развитию ожирения. При этом нарастание аппетита сопровождалось резким ростом концентрации так называемых эндоканнабиноидов в кишечнике и в крови мышей.
Они представляют собой аналоги тех веществ, которые содержатся в марихуане и которые наш организм синтезирует в небольших количествах для своих целей. Большое количество нервных клеток, реагирующих на такие молекулы, содержится в кишечнике человека.
Три года назад ученые выяснили, что необъяснимое желание поесть, возникающее у любителей "травки", появляется в результате действия ТГК-9, действующего вещества марихуаны, на эти рецепторы. Это натолкнуло ди Патрисио и его коллег на мысль, что ожирение можно излечить, если заблокировать подобные рецепторы.
Первые опыты такого рода на крысах закончились неудачно: блокировка этих нервных клеток породила массу неприятных побочных эффектов и изменений в психике животных. Это заставило ученых более детально изучить работу подобных нейронов в надежде выделить те из них, которые были напрямую связаны с чувством насыщения.
Новая серия экспериментов, которую ученые на этот раз проводили на мышах, неожиданно показала, что эндоканнабиноиды влияли на аппетит и чувство ощущения не напрямую, а подавляя сборку молекул белка CCK-8, играющего роль сигнала сытости, в особых клетках кишечника.
Это вещество, как показали опыты, не синтезировалось ими в том случае, если эндоканнабиноидные рецепторы продолжали вырабатывать сигналы. Соответственно, повышение их активности при переходе на типично западную диету приводило к тому, что кишечник начинал производить все меньше гормона сытости. Это вело к перееданию и быстрому набору массы.
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Ученые проверили, что произойдет, если заблокировать или каннабиноидные рецепторы, или те нервные клетки, которые отвечают за считывание сигналов сытости. Как показали эти опыты, мыши стали есть нормальное количество пищи в первом случае, а во втором — превратились в полноценных Гаргантюа и потеряли чувство насыщения вне зависимости от того, что они ели.
Как именно жирная и сладкая пища меняет работу этих рецепторов, ученые пока не знают — им не удалось зафиксировать никаких изменений ни в уровне активности генов, отвечающих за распознавание эндоканнабиноидов, ни сдвигов в структуре белковых молекул, за сборку которых они отвечают. Как надеются ди Патрисио и его коллеги, последующие опыты помогут им понять, что именно происходит и как лучше всего предотвратить развитие переедания.
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