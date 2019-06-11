Минздрав заявил о недостаточных полномочиях для воздействия на регионы

"Недавно Вероника Игоревна (Скворцова) была у Дмитрия Анатольевича (Медведева), очень просит вертикаль создать. Сейчас мы не имеем права даже согласовывать (региональных) министров. У нас нет рычагов (воздействия)", - сказала Яковлева на заседании внутрипартийной дискуссионной площадки партии "Единая Россия" "Благополучие человека".

Она привела пример, когда люди, пытаясь попасть к определенному специалисту в регионах, вынуждены обращаться сначала к терапевту, к которому ждут очередь неделю, потом еще неделю ждут анализы, а время при этом уходит. При этом федеральный Минздрав не имеет полномочий вмешиваться.