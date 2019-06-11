Минздрав заявил о недостаточных полномочиях для воздействия на регионы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минздрав России имеет недостаточно полномочий для воздействия на региональные министерства здравоохранения – сейчас федеральное министерство не имеет вертикальной структуры управления, заявила первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
"Недавно Вероника Игоревна (Скворцова) была у Дмитрия Анатольевича (Медведева), очень просит вертикаль создать. Сейчас мы не имеем права даже согласовывать (региональных) министров. У нас нет рычагов (воздействия)", - сказала Яковлева на заседании внутрипартийной дискуссионной площадки партии "Единая Россия" "Благополучие человека".
Она привела пример, когда люди, пытаясь попасть к определенному специалисту в регионах, вынуждены обращаться сначала к терапевту, к которому ждут очередь неделю, потом еще неделю ждут анализы, а время при этом уходит. При этом федеральный Минздрав не имеет полномочий вмешиваться.
Она отметила, что сейчас Минздрав регулярно проводит селекторные совещания с регионами и требует предоставлять информацию, кто и за что отвечает в здравоохранении.