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РИА Новости

Минздрав заявил о недостаточных полномочиях для воздействия на регионы

Вчера, 16:04
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минздрав России имеет недостаточно полномочий для воздействия на региональные министерства здравоохранения – сейчас федеральное министерство не имеет вертикальной структуры управления, заявила первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
"Недавно Вероника Игоревна (Скворцова) была у Дмитрия Анатольевича (Медведева), очень просит вертикаль создать. Сейчас мы не имеем права даже согласовывать (региональных) министров. У нас нет рычагов (воздействия)", - сказала Яковлева на заседании внутрипартийной дискуссионной площадки партии "Единая Россия" "Благополучие человека".
Она привела пример, когда люди, пытаясь попасть к определенному специалисту в регионах, вынуждены обращаться сначала к терапевту, к которому ждут очередь неделю, потом еще неделю ждут анализы, а время при этом уходит. При этом федеральный Минздрав не имеет полномочий вмешиваться.
Она отметила, что сейчас Минздрав регулярно проводит селекторные совещания с регионами и требует предоставлять информацию, кто и за что отвечает в здравоохранении.
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Министерство здравоохранения РФРоссияТатьяна ЯковлеваОбщество
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