В Подмосковье усилили профилактику несчастных случаев на водоемах

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Профилактика предотвращения гибели и травматизма людей на водоемах усилена в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.
"В регионе уже проведены почти 11 тысяч профилактических мероприятий, направленных на предотвращение гибели и травматизма людей на водоемах в летний период. Это рейды, которые проводятся вдоль береговых линий крупных рек и водохранилищ, инспектирования мест отдыха на воде, занятия и инструктажи в учебных учреждениях, и другие мероприятия", - подчеркивает пресс-служба.
Отмечается, что большинство несчастных случаев на воде, в результате которых гибнут люди, происходит в запрещенных местах для купания. За последние шесть лет количество территорий, оборудованных для безопасного отдыха на воде, в Московской области увеличилось в три раза.