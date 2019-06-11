В Подмосковье усилили профилактику несчастных случаев на водоемах

"В регионе уже проведены почти 11 тысяч профилактических мероприятий, направленных на предотвращение гибели и травматизма людей на водоемах в летний период. Это рейды, которые проводятся вдоль береговых линий крупных рек и водохранилищ, инспектирования мест отдыха на воде, занятия и инструктажи в учебных учреждениях, и другие мероприятия", - подчеркивает пресс-служба.