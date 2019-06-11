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РИА Новости
Культура

Менеджер Анны Плетневой рассказал о психическом расстройстве певицы

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастница группы "Винтаж" Анна Плетнева
Участница группы Винтаж Анна Плетнева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участница группы "Винтаж" Анна Плетнева . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пиар-менеджер солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой Роман Петрухин в разговоре с "Вечерней Москвой" подтвердил, что певица страдает раздвоением личности.
По его словам, это состояние "только помогает" ей в работе.

"Анна этого никогда не скрывала и много раз говорила о том, что на сцене она одна, а дома — совершенно другая", — рассказал Петрухин.

Ранее в СМИ появилась копия справки от психиатров, которая подтверждает наличие у Плетневой расстройства диссоциативной идентичности (раздвоение личности).
Согласно документу, артистка освобождается от ответственности за совершение "неадекватных, противоправных и противозаконных действий" во время публичных мероприятий.
Участница группы Винтаж Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России. 25 октября 2017
5 декабря 2018, 10:28Культура
Солистка группы "Винтаж" рассказала об опасном диагнозе
Анна Плетнева основала поп-группу "Винтаж" совместно с бывшим солистом коллектива "Амега" Алексеем Романоф в 2006 году. В 2016-м девушка начала сольную карьеру, однако через два года вернулась в группу.
Самые известные композиции "Винтажа" — "Одиночество любви", "Ева", "Когда рядом ты" и "Деревья".
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