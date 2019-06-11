Менеджер Анны Плетневой рассказал о психическом расстройстве певицы

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пиар-менеджер солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой Роман Петрухин в разговоре с "Вечерней Москвой" Пиар-менеджер солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой Роман Петрухин в разговоре с "Вечерней Москвой" подтвердил , что певица страдает раздвоением личности.

По его словам, это состояние "только помогает" ей в работе.

"Анна этого никогда не скрывала и много раз говорила о том, что на сцене она одна, а дома — совершенно другая", — рассказал Петрухин.

Ранее в СМИ появилась копия справки от психиатров, которая подтверждает наличие у Плетневой расстройства диссоциативной идентичности (раздвоение личности).

Согласно документу, артистка освобождается от ответственности за совершение "неадекватных, противоправных и противозаконных действий" во время публичных мероприятий.

Анна Плетнева основала поп-группу "Винтаж" совместно с бывшим солистом коллектива "Амега" Алексеем Романоф в 2006 году. В 2016-м девушка начала сольную карьеру, однако через два года вернулась в группу.