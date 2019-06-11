В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль "Ингушетия"

Спуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" в Казани. 11 июня 2019

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 11 июн - РИА Новости. Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" во вторник спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.

Присутствовавший на церемонии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что скоро республика отмечает 27-ю годовщину, но "впервые получает такой подарок".

Начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников поздравил зеленодольцев от имени главкома ВМФ Николая Евменова и отметил, что "заводчане в очередной раз удивили".

Одновременно со спуском на воду в Новороссийске поднимали флаг на патрульном корабле "Дмитрий Рогачев", также построенном на Зеленодольском заводе.

"Сегодняшний подъем Андреевского флага на новом патрульном корабле "Дмитрий Рогачёв" - это продолжение реализации планов по модернизации флота", - сказал журналистам командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

"Дмитрий Рогачёв" является вторым серийным кораблем проекта 22160, спроектирован и построен с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания - 60 суток. Развивают скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания - 6000 морских миль. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Когда-нибудь в один день пройдут не два, а целых три события - закладка одного корабля, спуск на воду другого и поднятие флага на третьем, надеется Тряпичников.

"Ингушетия" - уже восьмой в серии кораблей проекта 21631. Эти многоцелевые машины класса "река-море" строятся Зеленодольским заводом с 2010 года. Они, по заявлению производителя, оснащены "самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения".

Семь таких кораблей уже несут службу в составе ВМФ России. Еще два строятся на стапелях завода в Татарстане. Корабли этого проекта "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии наносили удары ракетами "Калибр" по объектам запрещенной группировки "Исламское государство"* в Сирии.

По данным "Зеленодольского проектно-конструкторское бюро", спроектировавшего корабли этой серии, их водоизмещение составляет около тысячи тонн, расчетная максимальная скорость - 23 узла, численность экипажа - свыше 50 человек, автономность - 10 суток без дозаправки.