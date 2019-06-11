Австралийке не дали воду в самолете, из-за чего она упала и сломала ногу

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Австралийка подала иск к авиакомпании Emirates после того, как ей не принесли воду в самолете, из-за чего женщина почувствовала недомогание и упала, повредив ногу, сообщает местное издание Австралийка подала иск к авиакомпании Emirates после того, как ей не принесли воду в самолете, из-за чего женщина почувствовала недомогание и упала, повредив ногу, сообщает местное издание Age

Как сообщает издание со ссылкой на Australian Associated Press, инцидент, из-за которого 54-летняя женщина обратилась в Верховный суд штата Виктория в Австралии, произошел в 2015 году. По ее словам, в течение более часа после взлета самолета, следовавшего из Мельбурна в Дубай, ей предложили всего один стакан воды. По словам женщины, она четыре раза просила принести ей воду, после чего направилась в уборную, ощущая головокружение. По пути она упала в обморок и повредила лодыжку, пишет издание, добавляя, что женщина описала уровень боли как "почти 10 из 10".

Когда женщина вернулась в Австралию, у нее диагностировали перелом лодыжки. Ее прооперировали, однако она не могла вернуться к работе более двух месяцев. По словам женщины, в результате инцидента она отдалилась от друзей, ее брак также распался.

"Она всегда болит... после происшествия", - сказала австралийка, добавив, что теперь она не может делать то, что любила делать раньше, например, заниматься садоводством.

Женщина требует возмещения ущерба, ее адвокат заявляет, что ей всегда требуется "ужасно много воды". Отмечается, что австралийке не разрешили пронести на борт самолета бутылку воды, однако после ее падения ей дали воду на оставшееся время полета.