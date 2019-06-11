Тысячи ленточек с российским триколором раздадут ростовчанам 12 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Тысячи ленточек с российским триколором раздадут жителям Ростовской области в День России, 12 июня, сообщает правительство региона.

Патриотическую акцию "Российская ленточка" в городах и районах области организует комитет по молодежной политике региона.

"В донской столице акция пройдет на Театральной площади, где будут розданы тысячи ленточек-триколоров", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по молодежной политике Юрия Лескина, акция направлена не только на патриотическое воспитание и развитие добровольчества, но и повышение социальной и гражданской активности ростовской молодежи.

"Молодежь активно откликается: к примеру, только в прошлом году в различных акциях патриотической направленности приняли участие более 200 тысяч дончан", - приводятся его слова.

Помимо этой акции, по данным областного правительства, в День России в регионе пройдут концерты, викторины, театрализованные и игровые программы, мастер-классы, флешмобы. Так, в парке имени Вити Черевичкина в Ростове школьники покажут авиашоу с беспилотниками. В Батайске пройдет конкурс красоты "Маленькая мисс мира" для участников юга России в возрасте от пяти до 16 лет. Победители отправятся на финальный конкурс в Болгарию.