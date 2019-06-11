Мать похищенного в Челябинске ребенка заявила, что его отец состоит в секте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Мужчина, который похитил родного сына в Челябинске, в течение нескольких лет состоит в секте и ранее уже угрожал забрать ребенка, заявила РИА Новости мать мальчика Светлана Лыкова.

Ранее в пресс-службе челябинского УМВД РИА Новости сообщили, что полиция проверяет заявление матери, ребенка ищут.

По словам Светланы, 9 июня она вместе с супругом, четырехлетним сыном и десятимесячной дочерью вышла из дома и направилась к автомобилю. Когда женщина пристегивала младшего ребенка к детскому устройству, около машины появился родной отец мальчика и потребовал отдать его. Пока муж женщины звонил в полицию и друзьям, сама она пыталась задержать бывшего сожителя разговором до приезда правоохранителей. Когда мужчина начал убегать с ребенком, его перехватил друг семьи и попытался задержать, но злоумышленник, как отметила Лыкова, брызнул ему перцовым баллончиком в лицо и скрылся. Вместе со знакомыми семья прочесала Ленинский район Челябинска в поисках ребенка, но безуспешно, после чего обратилась в полицию.

"Он стал сектантом, у него давно были предпосылки к этому. Он стал увлекаться староверством, начал ездить в общину, но, в итоге, его из этой общины выгнали. Он начал заниматься в другой секте", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, после того, как ее бывший гражданский муж вошел в секту, он избил ребенка шнуром от телефона, но тогда по заявлению Светланы полиция отказала в возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что медэкспертиза подтвердила легкий вред здоровью, причиненный мальчику. Неоднократно мужчина и угрожал тем, что заберет ребенка себе, после чего женщина ограничила мужчине доступ к мальчику, так как юридически он не является его отцом, и вместе с мужем сменила место жительства.

"Два года мы о нем не слышали, возвращали ребенка к нормальной жизни… В апреле этого года его мама продала квартиру двухкомнатную и разделила наследство пополам между сыновьями. Когда его мама продала, позвонила сразу нам и сказала, что у него на руках крупная сумма денег, и он не раз нанимал детективов, чтобы нас найти. И на следующий день после того, как она позвонила, к ней приходят четыре человека в гражданской форме, представляются сотрудниками уголовного розыска, которые якобы ищут меня. Она испугалась и сказала наш действующий адрес. Через месяц у меня украли ребенка", – пояснила Светлана.

Она также уточнила, что ее бывший сожитель сменил фамилию и отчество. У него есть дом в Челябинской области, зарегистрированный на другого человека, в котором он живет вместе с женщиной, которая может помогать скрывать ребенка, отметила Лыкова.