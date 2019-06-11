МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Он отметил, что технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга. Медведев напомнил, что сто лет назад Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и производительность труда ощутимо выросла.

Кроме того, он привел в пример компанию из Новой Зеландии, которая оплачивала своим сотрудникам три выходных в неделю. По словам Медведева, люди стали работать на 20 процентов лучше и меньше переживать.

"Разумеется, обо всем этом — это очень сложные, пока не до конца проработанные идеи — еще предстоят серьезные дискуссии ", — заключил Медведев.

Инициативу главы правительства прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. По его словам, нужно решить вопрос социальных гарантий и определить размер зарплаты.

Она добавила, что сокращенная рабочая неделя может стать ответом на глобальную цифровизацию, при которой не требуется большого числа трудовых ресурсов на рабочем месте.

Заявление Медведева также прокомментировали в Совфеде. Так, глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский в рзаговоре с RT согласился, что в будущем люди действительно будут проводить меньше времени на работе, что позволит им уделять большее внимание творчеству, отдыху и личной жизни.

При этом сенатор добавил, что пока сложно сказать, когда сокращенная рабочая неделя станет общемировым трендом. По его словам, в ближайшем будущем не стоит этого ждать.

В свою очередь, глава комиссии Совета по правам человека при президенте по трудовым и пенсионным вопросам Борис Кравчнко также отметил, что переход на четыре рабочих дня не произойдет в ближайшие годы.