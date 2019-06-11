Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T15:59Z
https://ria.ru/20190611/1555489010.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155548/38/1555483855_0:310:2979:1986_1036x0_80_0_0_c17b7d1e094ba944357e332192a900ce.jpg
РИА Новости

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

Вчера, 15:59
12448
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии Международной конференции труда в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии Международной конференции труда в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Он отметил, что технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга. Медведев напомнил, что сто лет назад Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и производительность труда ощутимо выросла.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 12:44
Медведев призвал сделать понятия "рабочий день" и "рабочее место" лояльнее
Кроме того, он привел в пример компанию из Новой Зеландии, которая оплачивала своим сотрудникам три выходных в неделю. По словам Медведева, люди стали работать на 20 процентов лучше и меньше переживать.
"Разумеется, обо всем этом — это очень сложные, пока не до конца проработанные идеи — еще предстоят серьезные дискуссии ", — заключил Медведев.
Инициативу главы правительства прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. По его словам, нужно решить вопрос социальных гарантий и определить размер зарплаты.
Международный аэропорт в Сочи
Вчера, 06:40
Россияне стали чаще бронировать авиабилеты из-за сокращенной рабочей недели
Она добавила, что сокращенная рабочая неделя может стать ответом на глобальную цифровизацию, при которой не требуется большого числа трудовых ресурсов на рабочем месте.
Заявление Медведева также прокомментировали в Совфеде. Так, глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский в рзаговоре с RT согласился, что в будущем люди действительно будут проводить меньше времени на работе, что позволит им уделять большее внимание творчеству, отдыху и личной жизни.
При этом сенатор добавил, что пока сложно сказать, когда сокращенная рабочая неделя станет общемировым трендом. По его словам, в ближайшем будущем не стоит этого ждать.
Клавиатура компьютера
31 мая, 03:12
Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару
В свою очередь, глава комиссии Совета по правам человека при президенте по трудовым и пенсионным вопросам Борис Кравчнко также отметил, что переход на четыре рабочих дня не произойдет в ближайшие годы.
"Я считаю, что это абсолютно реально, и в этой части поддерживаю выступление премьер-министра. На производительности труда это скажется самым положительным образом", - сообщил РИА Новости Кравченко.
77691335157
Обсудить 117
Россия
Популярные комментарии
с зарплатой как у медведева я готов работать хоть 1 день в неделю)))
11 июня, 16:25
Юра Белов
76281101
Это от хорошей жизни или наоборот и за чей счет этот банкет?
11 июня, 16:16
blackgeorge81
55160101
Рекомендуем
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
РИА
Новости
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Журналист Иван Голунов в суде
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Лента
новостей
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Стенд компании Huawei
Huawei хочет заменить Android российской ОС, пишут СМИ
Девушка с российским флагом
Эксперт прокомментировал немецкий рейтинг самых красивых русских имен
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
МВД сняло обвинения с Голунова и закрыло дело
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций
Мешки с 400 килограммами кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженные в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
Участники на этнофестивале Солнцестояние - Окунево
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
Group-IB подтвердила накрутку голосов на шоу "Голос.Дети"
Логотип мессенджера WhatsApp
WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
Лента новостейМолния