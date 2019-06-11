В Подмосковье охранник оказал пациенту первую помощь в холле больницы

"Сотрудник ЧОП Хасан Хасуев заметил, что одному мужчине в холле больницы сделалось плохо, определил, что у того – эпилептический припадок, и тут же бросился оказывать первую помощь, попутно вызвав медиков приемного отделения из другого корпуса", - говорится в сообщении.