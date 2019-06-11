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РИА Новости

В Подмосковье охранник оказал пациенту первую помощь в холле больницы

Вчера, 15:34
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Охранник Ступинской ЦРКБ оказал первую помощь мужчине с приступом эпилепсии до прихода медиков, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"Сотрудник ЧОП Хасан Хасуев заметил, что одному мужчине в холле больницы сделалось плохо, определил, что у того – эпилептический припадок, и тут же бросился оказывать первую помощь, попутно вызвав медиков приемного отделения из другого корпуса", - говорится в сообщении.
По словам главного врача больницы Александра Дружинина, благодаря действиям охранника удалось избежать серьезных последствий: до прибытия врачей он следил за дыханием и положением тела больного, поддерживая голову пострадавшего в нужном положении.
От руководства больницы охраннику была выражена благодарность.
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