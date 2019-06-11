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РИА Новости

На конференции ЮНЕСКО в Югре обсудили "постправду", "фейки" и свободу

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Максим БлиновРуководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА "Россия сегодня" Игорь Наймушин на второй международной конференции "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия"
Руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА Россия сегодня Игорь Наймушин на второй международной конференции Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия
© РИА Новости / Максим Блинов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн – РИА Новости. Расцвет "постправды", введение в политическую и медийную культуру "фейков", "кликбейтов", "хайпа" и других инструментов формирования "постреальности" обсудили в столице Югры участники Второй международной конференции "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия". Двухдневное мероприятие по эгидой ЮНЕСКО в рамках XI Международного IT-Форума собрало ученых, профессионалов в области СМИ, политиков, дипломатов, социологов из 35 стран.
На конференции состоялись тематические дискуссии "Цифровой век: куда идем?", "Свобода информации: глобальные вызовы утопии", "Сохранение культурного и научного наследия в цифровой век", "Злонамеренное использование искусственного интеллекта и международная информационно-психологическая безопасность". "Мы предметно поговорили о явных и неявных воздействиях новой информационной среды и новых способов коммуникации на человека, на его мышление, психику, сознание, подсознание, на картину мира, процесс принятия решений", — отметил председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО "Информация для всех" Евгений Кузьмин.
15 мая, 17:35
Роскомнадзор создаст реестр источников и авторов фейковых новостей
"Большинство стран сегодня ведут борьбу с тем, что они называют фейковыми новостями и пропагандой, но фактически речь идет о цензуре, которую западные политики используют для зачистки инфополя от критики в свой адрес. Это инструмент для борьбы с неудобными точками зрения, – подчеркнул в своем выступлении руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА "Россия сегодня" Игорь Наймушин. Он привел многочисленные примеры дискриминации и преследования журналистов входящего в медиагруппу информационного агентства и радио Sputnik, в том числе блокировку и удаление их аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, запреты на общение с ними чиновников во Франции, Германии, Прибалтике, Скандинавии, Польше, понижение ранга в выдаче новостей в Google News, запреты на размещение рекламы в Twitter. "Если мы продолжим делить СМИ на своих и чужих, отгораживаться и устраивать охоту на ведьм, стены непонимания и барьеры для информации будут лишь возрастать", – сказал Наймушин.
Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. Нынешний форум посетили более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России.
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ЮНЕСКОРоссияХанты-МансийскОбщество
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