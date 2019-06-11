На конференции ЮНЕСКО в Югре обсудили "постправду", "фейки" и свободу

На конференции состоялись тематические дискуссии "Цифровой век: куда идем?", "Свобода информации: глобальные вызовы утопии", "Сохранение культурного и научного наследия в цифровой век", "Злонамеренное использование искусственного интеллекта и международная информационно-психологическая безопасность". "Мы предметно поговорили о явных и неявных воздействиях новой информационной среды и новых способов коммуникации на человека, на его мышление, психику, сознание, подсознание, на картину мира, процесс принятия решений", — отметил председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО "Информация для всех" Евгений Кузьмин.

"Большинство стран сегодня ведут борьбу с тем, что они называют фейковыми новостями и пропагандой, но фактически речь идет о цензуре, которую западные политики используют для зачистки инфополя от критики в свой адрес. Это инструмент для борьбы с неудобными точками зрения, – подчеркнул в своем выступлении руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА "Россия сегодня" Игорь Наймушин. Он привел многочисленные примеры дискриминации и преследования журналистов входящего в медиагруппу информационного агентства и радио Sputnik, в том числе блокировку и удаление их аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, запреты на общение с ними чиновников во Франции, Германии, Прибалтике, Скандинавии, Польше, понижение ранга в выдаче новостей в Google News, запреты на размещение рекламы в Twitter. "Если мы продолжим делить СМИ на своих и чужих, отгораживаться и устраивать охоту на ведьм, стены непонимания и барьеры для информации будут лишь возрастать", – сказал Наймушин.