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РИА Новости

Глава делегации Украины в ПАСЕ попросил Зеленского о встрече

Вчера, 15:32
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CC BY 2.0 / Council of Europe / Candice Imbert / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe / Candice Imbert /
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Руководитель украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев после прошедших накануне консультаций России и ПАСЕ по обеспечению равноправия всех национальных делегаций просит президента Владимира Зеленского встретиться с национальной делегацией в ассамблее и надеется на организацию встречи в течение недели.
На апрельской сессии Ассамблеи была принята резолюция, в которой, впервые с 2014 года российской делегации было предложено вернуться. В начале июня профильный регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, на которой будет избираться генсек Совета Европы и судьи ЕСПЧ. Проект принятого документа также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено. Украинская сторона раскритиковала проект резолюции, по которой в первый день работы сессии – 24 июня - предстоит голосование.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
4 июня, 12:44
Политолог оценил возможное возвращение России в ПАСЕ и недовольство УкраиныМИД Украины прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ. В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко высказал мнение, что политизированные протесты Украины против России в ПАСЕ всем изрядно надоели.
Арьев напомнил, что 10 дней назад обратился к Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ.
"Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ. Надеюсь, администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели", - написал Арьев на своей странице в Facebook и опубликовал фотографию соответствующего обращения.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
0260100
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Владимир ЗеленскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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