"Этого деда боялись": из-за чего якутский пенсионер расстрелял соседей

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Тройное убийство и одно самоубийство — таков итог конфликта между соседями по даче в поселке Угольный Нерюнгринского района Якутии. Следователи сейчас выясняют, что именно заставило 60-летнего Сергея Ростовцева взять ружье и расправиться с 38-летним Артемом Неизвестных, его беременной женой и 14-летней дочерью. Жители поселка в один голос утверждают: пенсионера и раньше побаивались.

Стрелял в упор

Девятого июня на дачу к Галине Прудченко из Нерюнгри приехала дочка Татьяна вместе с мужем Артемом и 14-летней дочерью Аней (имя изменено). Днем Галина с зятем отправились в магазин за продуктами, Татьяна с Аней остались дома.

По словам знакомых, Галине позвонили соседи и сообщили, что слышали два хлопка рядом с ее участком. Она попыталась набрать номер дочери, но трубку никто не брал — позднее выяснилось, что Татьяна с Аней в этот момент уже были мертвы.

Когда Галина с зятем вернулись домой, пожилой сосед Сергей Ростовцев поджидал их на участке. "Они открыли калитку и не сразу его заметили. Артема он убил на месте, тете Гале попал в ногу", — рассказывает РИА Новости близкая знакомая семьи.

После этого Ростовцев скрылся, соседи вызвали полицию. Прочесав местность, к утру полицейские и сотрудники Росгвардии обнаружили подозреваемого в одном из домов. Здание окружили, предложили сдаться. Пенсионер попытался отстреливаться, а после покончил с собой.

"Сильно изменился"

Что конкретно произошло в этот день между Ростовцевым и семьей Галины Прудченко, следствию выяснить пока не удалось. Соседи считают, что пойти первыми на конфликт жертвы не могли. Их тут знали как нормальную приветливую семью.

Галина Прудченко овдовела несколько лет назад, летом много времени проводила на участке. Знакомые говорят, что дочь с семьей приезжала к ней на дачу довольно редко.

© Фото : со страницы Татьяны Неизвестных в социальной сети "Одноклассники" Татьяна и Артем Неизвестных © Фото : со страницы Татьяны Неизвестных в социальной сети "Одноклассники" Татьяна и Артем Неизвестных

Тридцатидевятилетняя Татьяна работала бухгалтером, Артем — в угольной компании. Они познакомились еще в университете, учились на одном курсе. Дочь Аня недавно окончила девятый класс. В семье ожидали пополнение: Татьяна была на восьмом месяце беременности.

С Сергеем Ростовцевым они соседствовали в Угольном много лет; и его, и Прудченко хорошо знал весь поселок. По информации местных жителей, Ростовцев уже несколько лет терроризировал не только Галину, но и всю округу.

Как вспоминают местные жители, у Ростовцева когда-то была семья, но с женой он развелся, а сын вырос и переехал в другой город. "Я знаю его с детства. Так получилось, что мы были соседями не только по даче, но и в Нерюнгри, — рассказывает РИА Новости Ирина Крылова (имя изменено). — Когда я была маленькой, мои родители с ним дружили, не раз собирались за одним столом. Я никогда его не боялась, он казался обычным, добрым человеком".

Однако в последние годы Ростовцев сильно изменился. "Несколько лет назад он серьезно пострадал в ДТП, — продолжает она. — И после этого стал чудить, вести себя агрессивно. Разозлить его могло все что угодно".

Поспорили из-за земли

Например, пенсионер был уверен, что он единственный, кого заботит безопасность поселка, и ругался из-за этого со всеми. От простого недовольства быстро переходил к угрозам, в том числе угрожал матери Крыловой.

Мог позвонить ночью по телефону и пообещать убить ее и всю семью. Это всерьез беспокоило соседку, однажды она даже обратилась к участковому. "Я знаю, что из-за угроз мама ходила в полицию, — добавляет Крылова. — Но толку от этого не было".

Семью Галины Прудченко пенсионер давно невзлюбил. По словам одних знакомых, между ними возник спор из-за участка: Ростовцеву не нравилось, что Прудченко переехала с одной дачи на другую после того, как ее дом сгорел. Другие говорят, что пенсионер просто был не в себе и даже состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Несмотря на его агрессивное поведение, соседи не ожидали трагедии. Хотя Крылова утверждает, что от угроз Ростовцев несколько раз переходил к делу и пару раз гонялся за окружающими то с топором, то с оружием: пенсионер был заядлым охотником и держал в доме два ружья.

Следователи опрашивают всех жителей Угольного, пытаясь собрать максимум информации. Как пояснили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия), предварительные результаты озвучить сложно — оперативная группа еще работает на месте, поселок находится в труднодоступной местности.

Однако якутских силовиков интересуют не только подробности самого преступления. Предстоит проверить, действительно ли соседи уже обращались в полицию с жалобами на агрессивные выходки Ростовцева.