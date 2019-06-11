Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Как следует из информации на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, неполадки в работе сервиса отмечаются у пользователей в Нидерландах, Дублине, Санкт-Петербурге. Некоторые пользователи также сообщают, что web-версия мессенджера не работает по всей Европе.