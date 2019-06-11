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РИА Новости

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram из ряда стран жалуются на сбой в работе мессенджера.
Как следует из информации на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, неполадки в работе сервиса отмечаются у пользователей в Нидерландах, Дублине, Санкт-Петербурге. Некоторые пользователи также сообщают, что web-версия мессенджера не работает по всей Европе.
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До этого сбой в работе сервиса фиксировался 16 мая, когда ряд пользователей сообщал, что мессенджер не работает в Северной и Южной Америке.
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TelegramОбщество
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