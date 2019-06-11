Главред Wikileaks назвал "шведское дело" Ассанжа завершенным

Редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон и юрист Джен Робинсон отвечают на вопросы журналистов у Вестминстерского суда в Лондоне

Редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон и юрист Джен Робинсон отвечают на вопросы журналистов у Вестминстерского суда в Лондоне

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Главред Wikileaks Кристинн Храфнссон заявил РИА Новости, что считает "шведское дело" основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа уже прекратившим существование.

"Запроса от Швеции, ордера на арест нет, потому что шведский суд отказал шведской прокуратуре в выдаче ордера на арест. Нет ордера, не может быть экстрадиции. На данный момент, как я считаю, это дело, по сути, завершено", - сказал Храфнсон, не исключив, что прокуратура может попытаться "воскресить это дело в третий раз".

Окружной суд Упсалы 3 июня отказал прокуратуре в удовлетворении запрос прокуратуры на заочный арест Ассанжа. Расследование шведской прокуратуры по делу основателя Wikileaks тем не менее продолжается.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Слушания по вопросу экстрадиции в США начались в Лондоне 2 мая.