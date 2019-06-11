Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T15:29Z
https://ria.ru/20190611/1555488694.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155262/41/1552624134_0:219:3072:1947_1036x0_80_0_0_bb3bb846de7a0990f71650b17be77297.jpg
РИА Новости

Главред Wikileaks назвал "шведское дело" Ассанжа завершенным

Вчера, 15:29
306
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкРедактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон и юрист Джен Робинсон отвечают на вопросы журналистов у Вестминстерского суда в Лондоне
Редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон и юрист Джен Робинсон отвечают на вопросы журналистов у Вестминстерского суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон и юрист Джен Робинсон отвечают на вопросы журналистов у Вестминстерского суда в Лондоне
ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Главред Wikileaks Кристинн Храфнссон заявил РИА Новости, что считает "шведское дело" основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа уже прекратившим существование.
"Запроса от Швеции, ордера на арест нет, потому что шведский суд отказал шведской прокуратуре в выдаче ордера на арест. Нет ордера, не может быть экстрадиции. На данный момент, как я считаю, это дело, по сути, завершено", - сказал Храфнсон, не исключив, что прокуратура может попытаться "воскресить это дело в третий раз".
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время видеобращения. 4 октября 2016
18 апреля, 08:00
Как политики мстят за "грязную правду" о них
Окружной суд Упсалы 3 июня отказал прокуратуре в удовлетворении запрос прокуратуры на заочный арест Ассанжа. Расследование шведской прокуратуры по делу основателя Wikileaks тем не менее продолжается.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Слушания по вопросу экстрадиции в США начались в Лондоне 2 мая.
Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам. Швеция, в свою очередь, как ожидается, должна в ближайшее время выпустить европейский ордер на арест. Несколько юристов ранее заявили РИА Новости, что министр внутренних дел Великобритании, скорее всего, распорядится, чтобы запрос от Швеции рассматривался в первую очередь.
Видеокадры Джулиана Ассанжа в тюрьме строгого режима Белмарш
7 июня, 21:03
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
210001
Обсудить 2
Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияШвецияСШАВ мире
Рекомендуем
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Глава делегации Украины в ПАСЕ попросил Зеленского о встрече
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подал в Раду представление на увольнение генпрокурора Луценко
Следственный изолятор в Бутырской тюрьме
Липецкий бизнесмен оказался в "Бутырке" в одной камере с бывшим убийцей
Салон пассажирского самолета Airbus A380-800 авиакомпании Emirates Airline
Австралийке не дали воду в самолете, из-за чего она упала и сломала ногу
Лента
новостей
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Парламент Молдавии в I чтении одобрил изменения в избирательной системе
Павел Филип
В Демпартии Молдавии призвали к перезагрузке политической системы
Вино в бокале
В ЕК не стали комментировать слова Трампа о пошлинах на французские вина
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский уволил 15 губернаторов
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Отец Ассанжа и Ай Вэйвэй посетили основателя Wikileaks в тюрьме, пишут СМИ
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ
Мексика начала развертывание гвардии на южной границе
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Луна в небе над Лос-Анджелесом
Ученые нашли огромные залежи металла на Луне
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Зеленский повторно попросил Раду уволить Климкина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
02:03Спикер парламента Южной Осетии прокомментировал результаты выборов
02:00Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Лента новостейМолния