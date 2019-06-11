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РИА Новости

На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Вчера, 15:26
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
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Дети в школе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
По ее словам, один из учеников класса написал на парте грубое слово и, чтобы вычислить по почерку, кто именно это сделал, классный руководитель заставила детей всего класса писать это слово.
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"С учителем уже проведена работа, договорились с ней о том, что этически такое вообще невозможно и недопустимо в образовательном учреждении. Перед родителями она принесла свои извинения. Директор также взял под контроль эту ситуацию, также принес извинения родителям за эту ситуацию. Учителю сделано дисциплинарное взыскание – объявлен выговор", - сказала представитель департамента.
Она уточнила, что ребенок, который написал на парте грубое слово, был установлен.
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