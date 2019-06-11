ИГ* возобновила масштабную вербовку в Афганистане, заявили в Кабуле

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Организации "Исламское государство"* возобновила активность в Афганистане в последнее время и проводит масштабную вербовку бойцов в северных и восточных районах, сообщил РИА Новости депутат нижней палаты парламента страны (волуси джирга) и бывший глава комитета безопасности и внутренних дел Икбал Сафи.

"ИГ* стремительно возобновила активность в Афганистане в последнее время и сейчас проводит широкомасштабные операции по вербовке бойцов на севере и в восточных регионах Афганистана", - заявил он.

Депутат считает, что если сила ИГ* будет расти, организация предпримет операции против США или любой другой страны, однако ее "первой жертвой" станет Афганистан.

Сафи также отметил неэффективность борьбы США с терроризмом. "США не добились многого в борьбе с терроризмом и не смогли воплотить в действительность лозунги, ради которых пришли в Афганистан", - сказал он.

Сафи заявил, что одновременно с мирным процессом и попытками привлечь радикальное движение "Талибан" за стол переговоров, происходит вербовка в ряды ИГ*. По его мнению, в связи с этим около 60-70% талибов присоединяются к ИГ*.

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие стран региона в урегулировании конфликта в Афганистане.