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РИА Новости

ИГ* возобновила масштабную вербовку в Афганистане, заявили в Кабуле

Вчера, 15:25
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© AP Photo / Rahmat GulАфганская дорожная полиция
Афганская дорожная полиция
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганская дорожная полиция. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Организации "Исламское государство"* возобновила активность в Афганистане в последнее время и проводит масштабную вербовку бойцов в северных и восточных районах, сообщил РИА Новости депутат нижней палаты парламента страны (волуси джирга) и бывший глава комитета безопасности и внутренних дел Икбал Сафи.
"ИГ* стремительно возобновила активность в Афганистане в последнее время и сейчас проводит широкомасштабные операции по вербовке бойцов на севере и в восточных регионах Афганистана", - заявил он.
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Депутат считает, что если сила ИГ* будет расти, организация предпримет операции против США или любой другой страны, однако ее "первой жертвой" станет Афганистан.
Сафи также отметил неэффективность борьбы США с терроризмом. "США не добились многого в борьбе с терроризмом и не смогли воплотить в действительность лозунги, ради которых пришли в Афганистан", - сказал он.
Сафи заявил, что одновременно с мирным процессом и попытками привлечь радикальное движение "Талибан" за стол переговоров, происходит вербовка в ряды ИГ*. По его мнению, в связи с этим около 60-70% талибов присоединяются к ИГ*.
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие стран региона в урегулировании конфликта в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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