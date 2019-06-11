Двенадцать пострадавших при взрывах в Дзержинске выписали из больницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Двенадцать из 18 госпитализированных после взрывов на заводе в Дзержинске выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города, 18 человек были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".