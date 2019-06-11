Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T15:21Z
https://ria.ru/20190611/1555488392.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155517/05/1555170594_0:735:1572:1619_1036x0_80_0_0_5235f62cadb7dda4b8bb18a6b4271146.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Двенадцать пострадавших при взрывах в Дзержинске выписали из больницы

Вчера, 15:21
216
© Группа "Типичный Дзержинск" во ВКонтактеСкриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
© Группа "Типичный Дзержинск" во ВКонтакте
Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Двенадцать из 18 госпитализированных после взрывов на заводе в Дзержинске выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города, 18 человек были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
5 июня, 20:01
Власти оценили работу ликвидаторов последствий ЧП в Дзержинске
"По состоянию на 12:00 11 июня остаются на стационарном лечении в БСМП 6 пострадавших при ЧС в Дзержинске. 12 человек, находившихся на стационарном лечении, выписаны с улучшением", - сообщили в региональном минздраве.
100000
Обсудить 0
Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Рекомендуем
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
У группы международных адвокатов нет доступа к Ассанжу, заявил юрист
РИА
Новости
Во Франции задержали пять человек, готовивших атаки на мусульман и евреев
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Лента
новостей
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали две группы сталкеров
Спасатель в Коми в свой выходной спас детей от устроенного ими пожара
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский уволил 15 губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подал в Раду представление на увольнение генпрокурора Луценко
Следственный изолятор в Бутырской тюрьме
Липецкий бизнесмен оказался в "Бутырке" в одной камере с бывшим убийцей
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Роухани
Владислав Рябухин
Вступившийся за девушку уралец не обжаловал замену наказания на колонию
Афганская дорожная полиция
ИГ* возобновила масштабную вербовку в Афганистане, заявили в Кабуле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России
Мать похищенного в Челябинске ребенка заявила, что его отец состоит в секте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
02:03Спикер парламента Южной Осетии прокомментировал результаты выборов
Лента новостейМолния