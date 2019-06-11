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РИА Новости

Во Франции задержали пять человек, готовивших атаки на мусульман и евреев

Вчера, 15:18
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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Пять человек, планирующих нападения на мусульман и евреев, задержаны во Франции в рамках расследования, которое длится в течение нескольких месяцев, сообщает телеканал BFMTV во вторник.
По информации телеканала, задержания были произведены с сентября 2018 года по конец мая 2019 года. В числе задержанных – несовершеннолетний, которому исполнилось 15 лет.
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Пятеро задержанных, которые исповедовали ультраправые взгляды, входили в группу под названием "Черная птица" (L'Oiseau Noir). Они на форуме обсуждали возможность организации теракта. Как отмечает телеканал, планировались несколько нападений, в том числе на мусульман, а также во время ежегодного собрания Совета еврейских организаций Франции (CRIF).
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