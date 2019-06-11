Рябков назвал способ сохранить договоренности по СВПД

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Один из вариантов сохранить договоренности по СВПД - скорейший запуск платежного механизма INSTEX, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Варианты, как это сделать (сохранить договоренности по СВПД – Прим. ред.), есть. Один из путей - это скорейший запуск механизма INSTEX, о чем иранцы говорят давно, что мы с ними также обсуждали. Причем запуск такой, который позволил бы третьим странам, помимо европейцев и самого Ирана, использовать возможности подобной схемы расчетов при ведении законных сделок с Ираном, а также иметь возможность обслуживать с помощью INSTEX не только неподсанкциннные группы товаров - номенклатуру, фармацевтику, продовольствие, но и поставки сырой нефти из Исламской Республики Иран, чему препятствуют американцы", - сказал Рябков журналистам на полях "Примаковских чтений".

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.