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РИА Новости

Рябков назвал способ сохранить договоренности по СВПД

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Один из вариантов сохранить договоренности по СВПД - скорейший запуск платежного механизма INSTEX, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Варианты, как это сделать (сохранить договоренности по СВПД – Прим. ред.), есть. Один из путей - это скорейший запуск механизма INSTEX, о чем иранцы говорят давно, что мы с ними также обсуждали. Причем запуск такой, который позволил бы третьим странам, помимо европейцев и самого Ирана, использовать возможности подобной схемы расчетов при ведении законных сделок с Ираном, а также иметь возможность обслуживать с помощью INSTEX не только неподсанкциннные группы товаров - номенклатуру, фармацевтику, продовольствие, но и поставки сырой нефти из Исламской Республики Иран, чему препятствуют американцы", - сказал Рябков журналистам на полях "Примаковских чтений".
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.
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Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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