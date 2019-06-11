В СПЧ прокомментировали идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по трудовым и пенсионным правам Борис Кравченко считает реальным переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем и отмечает, что речь идет не о ближайших годах, так как необходимо создать стабильные условия для такого перехода.
Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.
Медведев не исключил, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей. Нам уже не терпится. pic.twitter.com/87W7tFkKEd— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 июня 2019 г.
"Я считаю, что это абсолютно реально, и в этой части поддерживаю выступление премьер-министра. На производительности труда это скажется самым положительным образом", - сообщил РИА Новости Кравченко, комментируя слова Медведева на конференции, на которой он присутствовал.
По его словам, речь не идет о ближайших годах, речь идет о серьезных усилиях, которые необходимо предпринимать в экономике, в социальном секторе.
"Речь идет о создании стабильных условий для такого перехода, создании стабильных рабочих мест, высококвалифицированных, автоматизированных, с подготовкой работников. И с развитием трудовых прав возможность для работников участвовать в управлении производством и полноценно принимать участие в принятии таких решений на федеральном уровне. Как отметил премьер, необходимы серьезные инвестиции в развитие человеческого потенциала", - рассказал он.
По словам главы комиссии, профсоюзы к этой работе готовы.
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