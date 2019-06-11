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РИА Новости

В СПЧ прокомментировали идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по трудовым и пенсионным правам Борис Кравченко считает реальным переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем и отмечает, что речь идет не о ближайших годах, так как необходимо создать стабильные условия для такого перехода.
Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.
"Я считаю, что это абсолютно реально, и в этой части поддерживаю выступление премьер-министра. На производительности труда это скажется самым положительным образом", - сообщил РИА Новости Кравченко, комментируя слова Медведева на конференции, на которой он присутствовал.
По его словам, речь не идет о ближайших годах, речь идет о серьезных усилиях, которые необходимо предпринимать в экономике, в социальном секторе.
"Речь идет о создании стабильных условий для такого перехода, создании стабильных рабочих мест, высококвалифицированных, автоматизированных, с подготовкой работников. И с развитием трудовых прав возможность для работников участвовать в управлении производством и полноценно принимать участие в принятии таких решений на федеральном уровне. Как отметил премьер, необходимы серьезные инвестиции в развитие человеческого потенциала", - рассказал он.
По словам главы комиссии, профсоюзы к этой работе готовы.
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