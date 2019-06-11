В ЕК не стали комментировать слова Трампа о пошлинах на французские вина

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Александр Шишло. В Еврокомиссии во вторник не стали комментировать слова президента США Дональда Трампа о возможном повышении таможенных пошлин на вина из Франции.
В понедельник в интервью CNBC американский лидер выразил недовольство тем, что экспортируемые из США во Францию вина облагаются более высокими пошлинами, чем французские вина, ввозимые в США. В ЕС размер пошлин устанавливает Еврокомиссия.
30 мая, 13:50Политолог: продвигая свой СПГ в Европе, США вынуждены прибегать к уловкамВ Вашингтоне назвали американский СПГ "газом свободы". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов, предложить существенные экономические преференции для европейских партнеров американцы не могут, приходится действовать иначе.
"Мне нечего сказать по Дональду Трампу и французскому вину", - сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление президента США.
По словам Трампа, которые приводит агентство Belga, "Франция налагает высокие пошлины на вино, а наше налогообложение французского вина незначительное", и "мы что-нибудь сделаем, чтобы (уравновесить) это". Свою угрозу президент США озвучил по возвращении из Франции, где он участвовал в мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.
По данным СМИ, США налагают пошлины от 5,3 до 14,9 центов за бутылку, ЕС - от 11 до 29 центов.