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РИА Новости

В ЕК не стали комментировать слова Трампа о пошлинах на французские вина

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВино в бокале
Вино в бокале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вино в бокале. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Александр Шишло. В Еврокомиссии во вторник не стали комментировать слова президента США Дональда Трампа о возможном повышении таможенных пошлин на вина из Франции.
В понедельник в интервью CNBC американский лидер выразил недовольство тем, что экспортируемые из США во Францию вина облагаются более высокими пошлинами, чем французские вина, ввозимые в США. В ЕС размер пошлин устанавливает Еврокомиссия.
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"Мне нечего сказать по Дональду Трампу и французскому вину", - сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление президента США.
По словам Трампа, которые приводит агентство Belga, "Франция налагает высокие пошлины на вино, а наше налогообложение французского вина незначительное", и "мы что-нибудь сделаем, чтобы (уравновесить) это". Свою угрозу президент США озвучил по возвращении из Франции, где он участвовал в мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.
По данным СМИ, США налагают пошлины от 5,3 до 14,9 центов за бутылку, ЕС - от 11 до 29 центов.
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Дональд ТрампЕвросоюзСШАВ мире
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