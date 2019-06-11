Путин на встрече с Мантуровым сказал, что попробует приехать на саммит GMIS

Глава государства и руководитель Минпромторга провели рабочую встречу, в рамках которой обсуждалось развитие механизма специальных инвестконтрактов. Стенограмма беседы опубликована во вторник на сайте Кремля. В ходе встречи Мантуров отметил, что президент в свое время поддержал инициативу проведения этого саммита на площадке "Иннопрома". В этом году саммит будет посвящен "природоподобным технологиям и их развитию, нахождению баланса между био- и техносферой", уточнил он.

"Вы с данной проблематикой выступали в 2015 году на 70-й юбилейной Генассамблее ООН, и эта проблематика стала еще более актуальной. Ведется дискуссия в мировом бизнес-сообществе, между министерствами, ведомствами. В первую очередь это как раз на стыке между экономикой и промышленностью. Мы очень рассчитываем, что вы найдете время и возможность принять участие в этих мероприятиях в этом году", - обратился Мантуров к главе государства.