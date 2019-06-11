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РИА Новости

Путин на встрече с Мантуровым сказал, что попробует приехать на саммит GMIS

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи. 11 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи. 11 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на приглашение главы Минпромторга Дениса Мантурова заявил, что постарается в этом году принять участие в мероприятиях глобального производственного индустриального саммита GMIS в рамках "Иннопрома".
Глава государства и руководитель Минпромторга провели рабочую встречу, в рамках которой обсуждалось развитие механизма специальных инвестконтрактов. Стенограмма беседы опубликована во вторник на сайте Кремля. В ходе встречи Мантуров отметил, что президент в свое время поддержал инициативу проведения этого саммита на площадке "Иннопрома". В этом году саммит будет посвящен "природоподобным технологиям и их развитию, нахождению баланса между био- и техносферой", уточнил он.
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"Вы с данной проблематикой выступали в 2015 году на 70-й юбилейной Генассамблее ООН, и эта проблематика стала еще более актуальной. Ведется дискуссия в мировом бизнес-сообществе, между министерствами, ведомствами. В первую очередь это как раз на стыке между экономикой и промышленностью. Мы очень рассчитываем, что вы найдете время и возможность принять участие в этих мероприятиях в этом году", - обратился Мантуров к главе государства.
"Хорошо. Попробую", - пообещал в ответ Путин.
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ИннопромДенис МантуровВладимир ПутинЭкономика
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