В РПЦ опровергли сообщения о совместной службе глав Элладской церкви и ПЦУ

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В Московском патриархате опровергли информацию о совместном служении предстоятеля Элладской православной церкви архиепископа Иеронима с главой раскольнической "новой церкви" Украины Епифанием в резиденции Константинопольского патриарха на Фанаре.

Пресс-служба Константинопольского патриархата ранее сообщила, что глава Элладской церкви в понедельник вечером принял участие в совместной молитве вместе с главой "новой церкви" Украины Епифанием. Отмечалось, что Иероним прибыл в резиденцию Константинопольского патриарха в связи с предстоящим его тезоименитством. После окончания вечерни Епифаний передал архиепископу Иерониму памятный подарок со своей интронизации и архиерейскую панагию. При этом в соцсетях некоторые пользователи отмечали, что Иеронима не предупредили заранее, что Епифаний будет в Стамбуле и ему придется с ним общаться.

"Сослужения не было. Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним присутствовал на вечернем богослужении в монастыре "Живоносный источник". Оказалось, что там же присутствовал "предстоятель" новосозданной ПЦУ (так называемой "Православной церкви Украины" - ред.) Епифаний", - заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

При этом он отметил, что "тем же вечером архиепископ Иероним вернулся в Афины и не остался на нынешнем праздновании именин патриарха Варфоломея, ради которого, собственно и прибыл в Стамбул". "Что-то пошло не так… И это не удивительно. Потому Господь и дал Церкви священные каноны, что при их нарушении дело церковного строительства идет наперекосяк, и здание рассыпается", - заключил собеседник агентства.

Тему с общением архиепископа Иеронима с Епифанием прокомментировал и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Варфоломей все пытается "устроить" признание СЦУ. Как обычно – обманом", - написал Легойда во вторник в своем Telegram-канале. "Новую церковь" Украины называют также СЦУ - "Святейшей церковью Украины", как ее именует Константинополь.

До сих пор ни одна православная церковь не признала "новую церковь" Украины. Константинопольский патриархат пытается добиться ее признания от архиепископа Иеронима.