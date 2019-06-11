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РИА Новости
Воронежская область

В ОЭЗ в Воронежской области построят микроэлектронное производство

Вчера, 15:03
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Корпорация НПО "РИФ" планирует построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем производство радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС, сообщило во вторник правительство области.
Генеральный директор АО "Корпорация НПО "РИФ" Александр Иванов представил во вторник губернатору Александру Гусеву два инвестиционных проекта, которые предполагается разместить на территории ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр".
"Первую площадку планируется отдать под высокотехнологичное производство - изготовление радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС. Доля экспорта готовой продукции, по имеющимся расчетам, будет достигать 90%", - говорится в сообщении.
По данным правительства области, проектная мощность производства составит порядка 3 тысяч комплектов в год, планируется создать более 200 новых рабочих мест. На второй площадке предполагается строительство завода по изготовлению стеклянной тары общей мощностью 900 миллионов бутылок в год.
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"По итогам обсуждения Александр Гусев дал поручение подобрать подходящий под условия земельный участок в границах ОЭЗ для размещения микроэлектронного производства", - сообщает облправительство.
Для предприятия по производству стеклотары губернатор, как отмечают областные власти, предложил рассмотреть земельный участок вне особой экономической зоны. Среди возможных вариантов размещения были названы индустриальный парк "Масловский", а также Хохольский и Подгоренский районы области.
Правительство РФ утвердило 6 января создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" на территории Воронежской области. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов превысит 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней - более 12 миллиардов рублей. Шесть компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" подтвердили намерения реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций более 3,5 миллиарда рублей. По данным облправительства, ОЭЗ разместится на территории Новоусманского района, в ней планируется создать 15-20 новых высокотехнологичных производств.
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