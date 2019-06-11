В ОЭЗ в Воронежской области построят микроэлектронное производство

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Корпорация НПО "РИФ" планирует построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем производство радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС, сообщило во вторник правительство области.

Генеральный директор АО "Корпорация НПО "РИФ" Александр Иванов представил во вторник губернатору Александру Гусеву два инвестиционных проекта, которые предполагается разместить на территории ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр".

"Первую площадку планируется отдать под высокотехнологичное производство - изготовление радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС. Доля экспорта готовой продукции, по имеющимся расчетам, будет достигать 90%", - говорится в сообщении.

По данным правительства области, проектная мощность производства составит порядка 3 тысяч комплектов в год, планируется создать более 200 новых рабочих мест. На второй площадке предполагается строительство завода по изготовлению стеклянной тары общей мощностью 900 миллионов бутылок в год.

"По итогам обсуждения Александр Гусев дал поручение подобрать подходящий под условия земельный участок в границах ОЭЗ для размещения микроэлектронного производства", - сообщает облправительство.

Для предприятия по производству стеклотары губернатор, как отмечают областные власти, предложил рассмотреть земельный участок вне особой экономической зоны. Среди возможных вариантов размещения были названы индустриальный парк "Масловский", а также Хохольский и Подгоренский районы области.