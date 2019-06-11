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РИА Новости

Москва понимает подход Ирана к СВПД, заявил Рябков

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва не в восторге от последних шагов Тегерана по СВПД, но у Ирана нет другого выхода, и Россия это понимает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам на полях "Примаковских чтений".
"Мы не в восторге такого подхода, но реальность такова, что у Ирана не остается иного выбора, и мы с пониманием подходим к этой ситуации", - сказал Рябков, говоря о последних шагах Тегерана по СВПД.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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