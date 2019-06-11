Москва понимает подход Ирана к СВПД, заявил Рябков

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва не в восторге от последних шагов Тегерана по СВПД, но у Ирана нет другого выхода, и Россия это понимает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам на полях "Примаковских чтений".

"Мы не в восторге такого подхода, но реальность такова, что у Ирана не остается иного выбора, и мы с пониманием подходим к этой ситуации", - сказал Рябков, говоря о последних шагах Тегерана по СВПД.