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РИА Новости

Комиссия обследовала поврежденный взрывом подъезд дома в Нижнем Тагиле

Вчера, 14:57
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© Фото : официальный сайт города Нижний Тагил Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
© Фото : официальный сайт города Нижний Тагил
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Рабочая комиссия провела визуальное обследование подъезда, поврежденного взрывом бытового газа, в жилом доме на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле, сообщает во вторник мэрия города.
Вечером в понедельник в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар, площадь которого составила 90 квадратных метров. Как сообщила РИА Новости представительница мэрии, мужчина, которого взрывной волной выбросило из окна, скончался. По данным СУСК, пострадали еще две женщины. Во вторник в муниципалитете состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в жилом доме.
Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
Вчера, 07:18
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме
"Специалисты МУП "Тагилгражданпроект" совместно с представителями службы заказчика городского хозяйства, ЗАО "Стройкомплекс" и другими специализированными организациями провели визуальное обследование подъезда №7, где был эпицентр взрыва. Они отметили внутренние повреждения инженерных сетей, сквозные трещины в одной из частей несущей стены, дефекты перекрытий и лестничных маршей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для разработки проекта и ликвидации выявленных нарушений требуется провести лабораторные исследования объекта, а также подготовить необходимую документацию капитального ремонта.
"Все мероприятия - от проекта до ремонтных работ - необходимо провести в кратчайшие сроки, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться в свои квартиры", - приводятся в сообщении слова главы города Владислава Пинаева.
Вчера, 11:22
Оборудование в доме в Нижнем Тагиле, где произошло ЧП, было исправно
Мэр дал соответствующие поручения начальнику управления городским хозяйством Владимиру Юрченко. По мнению специалистов, работы по восстановлению разрушенного подъезда можно начинать уже сейчас, например, снимать поврежденные перекрытия, готовить площадку для капитального ремонта.
По данным горадминистрации, жители остальных подъездов пострадавшего дома обеспечены ресурсами: газом, электроэнергией и водой. По обращению одной из семей, находившейся дома в момент взрыва, был приглашен психолог МЧС, чтобы оказать психологическую помощь ребенку. Кроме того, актуализирован список всех жителей подъезда №7, которым может понадобиться временное жилье.
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