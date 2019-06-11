В Турции продлили арест почти всем обвиняемым по делу об убийстве Карлова

АНКАРА, 11 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Суд по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова принял промежуточное решение оставить под стражей всех обвиняемых, за исключением Айше Сёгут, следующее заседание состоится 16 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Cёгут была переведена под домашний арест, ей предписали носить электронный браслет.

Показания на суде во вторник давали несколько обвиняемых, в том числе Шахин Сёгут, который, по версии следствия, был "имамом" убийцы Карлова из числа сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его жена Айше Сёгут также обвиняется в причастности к этому преступлению.

"В обвинительном заключении о моей связи с убийцей говорится лишь на основе одного сообщения "Привет!" от (убийцы Карлова - ред.) Алтынташа ... Требую своего освобождения и оправдания", - сказал Сёгут. По словам обвиняемого, если бы он был связан с убийством Карлова, то постарался бы уехать из страны заранее, поскольку убийцу могли взять живым и по его показаниям установить всю картину преступления.

Адвокат Сёгута сравнил суд с притчей о Ходже Насреддине, который искал потерянную вещь под фонарём, а на вопрос "Почему ищешь именно здесь?" ответил, что "здесь светлее". "Все, что только можно, пытаются связать с организацией Гюлена ... Мой подзащитный находится 26 месяцев в тюрьме при том, что нет достаточных доказательств его виновности", - сказал адвокат.

Выступившая на суде адвокаты обвиняемых Рамазана Юджеля, Айше Сёгут и Серджана Башар также отрицали причастность своих подзащитных к преступлению, утверждая, что никаких доказательств их вины нет, и потребовали на этом основании их освобождения из-под ареста.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.