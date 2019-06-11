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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали две группы сталкеров

Вчера, 14:57
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
© РИА Новости / Виктор Толочко
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КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали две группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Полицейские совместно с пограничниками за сутки задержали две группы любителей радиоактивного отдыха, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. Первая группа, состоящая из четырех молодых людей, была задержана в городе Припять… Вторая группа была задержана возле села Карпиловка", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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