В Росрыболовстве опровергли сообщения о проблемах рыбаков при вылове рыбы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Серьезных проблем на вылове водных биологических ресурсов российскими рыбаками сейчас нет, в целом ситуация стабильная, сообщил в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Пока мы идем с небольшим снижением (объемов вылова - ред.) по сравнению с рекордным прошлым годом, порядка 1,3% по состоянию на 5 июня. Каких-то серьезных проблем нет, была сложная обстановка на промысле минтая в сезоне, но в целом ситуация достаточно стабильная", - сказал Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2019.

По его словам, в настоящий момент давать прогнозы по возможному объему вылова водных биоресурсов в текущем году сложно. Основное влияние на итоги года по общему вылову окажет лососевая путина и промысел сардины иваси и скумбрии. Комментируя лососевую путину, глава Росрыболовства указал, что в 2019 году наука определила прогнозный показатель вылова в 461 тысячу тонн.