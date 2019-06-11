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РИА Новости

В Росрыболовстве опровергли сообщения о проблемах рыбаков при вылове рыбы

Вчера, 14:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Серьезных проблем на вылове водных биологических ресурсов российскими рыбаками сейчас нет, в целом ситуация стабильная, сообщил в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Пока мы идем с небольшим снижением (объемов вылова - ред.) по сравнению с рекордным прошлым годом, порядка 1,3% по состоянию на 5 июня. Каких-то серьезных проблем нет, была сложная обстановка на промысле минтая в сезоне, но в целом ситуация достаточно стабильная", - сказал Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2019.
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По его словам, в настоящий момент давать прогнозы по возможному объему вылова водных биоресурсов в текущем году сложно. Основное влияние на итоги года по общему вылову окажет лососевая путина и промысел сардины иваси и скумбрии. Комментируя лососевую путину, глава Росрыболовства указал, что в 2019 году наука определила прогнозный показатель вылова в 461 тысячу тонн.
"В прошлом году мы выловили 676 тысяч тонн. Будем смотреть непосредственно по подходам рыбы. В целом для неурожайного года, а нечетные годы считаются неурожайными, ожидается достаточно неплохой результат. Наши ученые проводили учетные съёмки в прошлом году и накануне путины, которые показывают, что объём вылова может быть достаточно хорошим", - отметил Шестаков.
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