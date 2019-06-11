Рябков: Россия не приемлет санкционный прессинг США в отношении Ирана

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. США декларируют, что они будут усиливать санкционное давление на Тегеран, для России это совершенно неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США, не скрывая, декларируют, что они будут усиливать санкционный прессинг на Тегеран, для нас это совершенно неприемлемо. Но есть время для того, чтобы СВПД спасти", - сказал Рябков журналистам на полях "Примаковских чтений".
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Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.