Московский еврейский кинофестиваль откроется комедией про хасида и ученого

Около 40 тысяч хасидов отпразднуют в Умани еврейский Новый год

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости, Алексей Михеев. Пятый Московский еврейский кинофестиваль в этом году откроется показом черной комедии о неожиданной дружбе профессора и хасида, всего в программу смотра вошло 58 фильмов, рассказали во вторник журналистам организаторы мероприятия.

Еврейский кинофестиваль в Москве стал первой конкурсной площадкой еврейского кино в России, он проводится с 2015 года. По словам генерального продюсера МЕКФ Егора Одинцова, жюри старается "максимально широко показывать все темы, присущие еврейскому миру".

Фестиваль откроется 23 июля и продлится семь дней. Фильмом открытия станет "В прах" Шона Снайдера. Главный герой картины не может смириться со смертью жены и начинает исследовать вопросы разложения ее тела вместе с профессором естествознания. На фестивале Tribeca в Нью-Йорке фильм получил приз зрительских симпатий.

"Мы открываем фестиваль в кинотеатре "Октябрь", который вмещает полторы тысячи человек, поэтому старались подобрать максимально "медийную картину". "В прах" - именно такой фильм, он веселый, энергичный, с элементами черного юмора и конфликта между религиозным и светским. Начнем с позитивной ноты", - отметил Одинцов.

Площадками фестиваля также станут кинотеатры "Звезда", "Космос", "Центр документального кино" и кинозал ГУМа. Кроме того, несколько фильмов покажут в Еврейском музее и центре толерантности и в Московском еврейском общинном центре.