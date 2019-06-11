Московский еврейский кинофестиваль откроется комедией про хасида и ученого

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости, Алексей Михеев. Пятый Московский еврейский кинофестиваль в этом году откроется показом черной комедии о неожиданной дружбе профессора и хасида, всего в программу смотра вошло 58 фильмов, рассказали во вторник журналистам организаторы мероприятия.
Еврейский кинофестиваль в Москве стал первой конкурсной площадкой еврейского кино в России, он проводится с 2015 года. По словам генерального продюсера МЕКФ Егора Одинцова, жюри старается "максимально широко показывать все темы, присущие еврейскому миру".
Фестиваль откроется 23 июля и продлится семь дней. Фильмом открытия станет "В прах" Шона Снайдера. Главный герой картины не может смириться со смертью жены и начинает исследовать вопросы разложения ее тела вместе с профессором естествознания. На фестивале Tribeca в Нью-Йорке фильм получил приз зрительских симпатий.
"Мы открываем фестиваль в кинотеатре "Октябрь", который вмещает полторы тысячи человек, поэтому старались подобрать максимально "медийную картину". "В прах" - именно такой фильм, он веселый, энергичный, с элементами черного юмора и конфликта между религиозным и светским. Начнем с позитивной ноты", - отметил Одинцов.
30 ноября 2016, 13:58Религия и мировоззрениеФЕОР: Первый еврейский кинофестиваль в Екатеринбурге прошел с успехомГенеральный продюсер фестиваля Егор Одинцов заявил, что кинопоказ был поддержан городом, поэтому "через год в Екатеринбурге состоится второй еврейский кинофестиваль". Идея проводить в России кинофестивали, знакомящие зрителей с еврейской культурой, впервые была реализована в 2015 году, когда прошел первый Московский еврейский кинофестиваль
Площадками фестиваля также станут кинотеатры "Звезда", "Космос", "Центр документального кино" и кинозал ГУМа. Кроме того, несколько фильмов покажут в Еврейском музее и центре толерантности и в Московском еврейском общинном центре.
Приз МЕКФ называется "Ключ к открытиям", он будет вручаться в пяти номинациях: "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм" и "Приз жюри". Кроме того, общественный совет фестиваля вручит почетный приз "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России".